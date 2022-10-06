Найден способ наладить связь в новых регионах России | 360°

Общество 06 октября 2022, 10:02 Поделиться Telegram

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Viber Найден способ наладить связь в новых регионах России «Ростех»: связь в новых регионах России можно наладить с помощью загоризонтных станций piqsels

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Наладить устойчивую связь в новых регионах России помогут загоризонтные станции, в том числе станции тропосферной связи «Гроза». Об этом сообщили в «Ростехе».

Компания запустила производство станций «Гроза» в Красноярске. Она способна обеспечить мобильную связь и доступ в интернет даже в труднодоступных районах на расстоянии до 210 километров. Скорость передачи данных достигает 25 мегабит в секунду в режиме тропосферной связи и до 155 мегабит в секунду в режиме радиорелейной.

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«Тропосферная связь — это решение, которое может обеспечить коммуникацию там, где невыгодно использовать спутниковую технологию или нет возможности проложить кабель. В труднодоступных местах со сложным рельефом, например в горах, это, пожалуй, единственный способ обеспечить людей мобильной связью и доступом в интернет», — отметили в «Ростехе».

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«Грозу» можно использовать для восстановления инфраструктуры там, где оборваны линии коммуникации.

«Простота установки и эксплуатации позволяет использовать станцию для обеспечения связью жителей освобожденных территорий, вошедших в состав России», — уточнили в компании.

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