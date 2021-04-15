Найден мертвым настоятель монастыря РПЦ под Костромой

Игумен Свято-Предтеченского Иаково-Железноборовского мужского монастыря Андрей Козлов найден мертвым. Информация опубликована на официальном сайте Костромской митрополии.

Обстоятельства смерти священнослужителя не упоминаются. Отпевание и погребение игумена пройдут в монастыре в воскресенье, 18 апреля, написала Общественная служба новостей.

Игумен пропал 9 апреля. Отец Андрей ушел из монастыря в неизвестном направлении, его тело обнаружили 15 апреля.

«Вся его жизнь была связана с этим монастырем, над восстановлением и благоукрашением которого он трудился многие годы», — говорится на сайте монастыря.

В декабре 1995 года Козлова зачислили в число братии возрождающегося Свято-Предтеченского Иаково-Железноборовского мужского монастыря в селе Борок. Монах отличался любовью к богослужению и строгим исполнение церковного Устава, отметили в монастыре. Постриг в мантию прошел в 1999 году.

С 2013-го отец Андрей исполнял обязанности игумена монастыря.

Благодаря ему в Иаково-Железноборовском монастыре прошли масштабные ремонтно-реставрационные работы на храме Рождества Иоанна Предтечи и ремонт братского корпуса. Также при нем монастырь превратился в паломнический и духовно-культурный центр северо-востока Костромской епархии.