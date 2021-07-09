Найден черный ящик разбившегося на Камчатке Ан-26

Черный ящик разбившегося Ан-26 нашли на Камчатке. Об этом сообщили в администрации Паланы.

Бортовой самописец поможет специалистам точно установить причину авиакатастрофы. Утром 9 июля спасатели наконец добрались до труднодоступного места на скале, где разбился самолет. Доступ туда усложнял сильный ветер. Как рассказали ТАСС в экстренных службах региона, черный ящик отвезут для расшифровки в Москву.

Самолет Ан-26 с пассажирами вылетел из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана 6 июля. Он пропал с радаров, когда уже приближался к аэропорту назначения. Обломки воздушного судна нашли на скале в четырех километрах от Паланы. На борту самолета находились 22 пассажира и шесть членов экипажа. Никто из них не выжил.

Накануне глава Минтранса России Виталий Савельев сообщил, что семьи погибших в авиакатастрофе получат по 3,5 миллиона рублей. Это сумма сложилась из страховых выплат и денег от руководства региона и авиакомпании «Камчатское авиационное предприятие». Соболезнования родственникам пассажиров и пилотов Ан-26 выразил президент России Владимир Путин.