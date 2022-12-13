Эксклюзив 13 декабря 2022, 22:17 Найден автор фейкового Telegram-канала Виктора Бута Фейковый Telegram-канал Бута вел автор слуха про сдавшего кровь для ополченцев Красовского РИА «Новости»

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Автором фейкового Telegram-канала Виктора Бута оказался пиарщик-фрилансер. Это не первый раз, когда он публикует ложь: до этого он создал «новость» про страдающего ВИЧ журналиста Антона Красовского, который якобы сдал литр крови для ополченцев Донбасса. В беседе с «360» автор фейков посмеялся над журналистами, которые не проверяют информацию перед публикацией.

«Я делал это ради веселья и потому что могу. У меня много смешных кейсов. Например, я запустил фейк „Антон Красовский сдал литр крови для ополченцев Донбасса“, вот сейчас Бута фейкового сделал. Это все так, прикола ради», — поделился пиарщик.

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Все посты в канале выглядели абсурдными. К примеру, ненастоящий Бут поблагодарил «Иосифа Пригожина» за возможность возглавить ЧВК Вагнер-Центр. СМИ распространили эту информацию, не обратив внимание на ошибку в имени. Они просто сменили Иосифа на Евгения.

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Эту новость даже прокомментировал политтехнолог Станислав Белковский. Он упомянул, что, поддерживая Бута, Пригожин планирует получить лояльность электората ЛДПР.

Автор «Telegram-канала Виктора Бута» считает, что фейковый канал раскрутили сами журналисты. Они не стали проверять информацию, которой в шутку делился пиарщик.

«Есть стандарты журналистики. Еще можно жене Виктора позвонить, а не пачкать себе штаны», — подытожил он.

В беседе с «360» Алла Бут заявила, что у Виктора вообще нет страниц в Telegram-канале или соцсетях. Завести их ему не позволило состояние здоровья. Кроме того, он до сих пор пользуется кнопочным телефоном.

Отбывавший срок в американской тюрьме Бут вернулся в Россию 8 декабря. Его обменяли на баскетболистку Бриттни Грайнер. Вскоре Бут принял решение вступить в ЛДПР.