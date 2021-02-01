Наина Ельцина принесла цветы на могилу мужа в день его рождения.

По данным сайта, в церемонии приняли участие сотрудники «Ельцин центра» в Екатеринбурге, друзья и соратники Бориса Ельцина, первый руководитель Управления делами gрезидента РФ в 1990- х годах Павел Бородин, глава организации «Императорское православное палестинское общество» Сергей Степашин и журналист Николай Сванидзе.

Наина Ельцина поблагодарила всех собравшихся на могиле ее покойного мужа.

Ельцин родился 1 февраля 1931 года, а умер 23 апреля 2007 года. Ранее бывший глава протокола первого президента России Владимир Шевченко поделился, о чем мечтал Борис Ельцин. По словам Шевченко, первый глава Российского государства хотел дожить до 100 лет.

Сегодня Ельцину могло бы исполниться 90 лет. Он скончался на 77-м году жизни. Его похоронили на Новодевичьем памятник и установили на могиле памятник в виде российского триколора.