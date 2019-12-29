Наина Ельцина почувствовала себя плохо на прощании с Волчек

Ельцина сильно переживала, отметило издание. Ее успокаивали близкие и знакомые, в том числе тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Вскоре вдове первого президента принесли таблетки, написало агенство. Немного придя в себя, Ельцина смогла подойти к гробу и попрощаться с Волчек.

Галина Волчек умерла 26 декабря в возрасте 86 лет. За три дня до этого она попала в больницу с легочным заболеванием, где состояние худрука ухудшилось. Волчек скончалась из-за отека головного мозга и легких.

Церемония прощания с актрисой прошла в «Современнике», где собрались сотни близких, друзей, коллег и поклонников. Они принесли цветы, играл оркестр. В последний путь народную артистку СССР проводили аплодисментами. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище. Волчек похоронят рядом с могилой режиссера театра и кино Марком Захаровым.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Волчек.

Галина Волчек получила должность режиссера «Современника» в 1971 году. Позже она работала художественным руководителем театра. Незадолго до смерти актриса попросила найти ей преемника. Она хотела, чтобы театр продолжил встречать зрителей.