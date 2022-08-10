Наименования 22 строящихся станций метро утвердили в Москве

В Москве присвоили наименования 22 станциям метрополитена, которые находятся на стадии строительства или проектирования. Об этом написало ИА НСН со ссылкой на сайт мэра столицы Сергея Собянина.

Решения о названиях принимались с учетом голосов москвичей, которые могли оставлять свои мнения на портале «Активный гражданин».

Строящейся конечной станции Сокольнической линии метро присвоено название «Потапово», а станция Люблинско-Дмитровской ветки будет называться «Южный порт». Четыре новые станции Троицкой линии получили названия «Новаторская», «Генерала Тюленева», «Кедровая», «Ватутинки».

На сайте мэра говорится, что утверждены названия восьми станций будущей Бирюлевской линии и пяти — строящейся Рублево-Архангельской ветки.