Нахождение водителя за рулем в болезненном состоянии сочли поводом для процедуры медосвидетельствования

В ГИБДД заявили, что водитель, который сел за руль в утомленном или болезненном состоянии, является нарушителем правил дорожного движения. В случае симптомов нездоровья его ждет процедура медосвидетельствования. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Хакасия, написала «Газета.ru».

Инспектор ДПС при остановке автомобиля на вполне законных основаниях может предложить водителю пройти процедуру освидетельствования на состояние алкогольного опьянения в том случае, если увидит у него покраснения глазных яблок, тремор рук или заторможенность реакции.

Если в ходе медосвидетельствования признаки алкогольного и наркотического опьянения не подтвердятся, то водителя предупредят об опасности управлять автомобиль в утомленном или нездоровом состоянии.

«Отстранение от управления в данном случае не предусмотрено законодательством. В КоАП РФ санкции не предусмотрены», — подчеркнули в ведомстве.