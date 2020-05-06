Находку полностью продезинфицируют после всплеска коронавируса

Сотрудники МЧС и ветеринарной службы проведут тотальную дезинфекцию общественных мест и домов в Находке. Из-за резкого роста заболеваемости COVID-19 власти Приморья ограничили въезд в этот город.

«В связи со сложной эпидемиологической обстановкой на штабе было принято решение о введении с 8 мая дополнительных ограничительных мер в Находке. Также в городе будет проведена тотальная санобработка общественных мест и жилого фонда. Для этого Олег Кожемяко поручил сформировать группы из сотрудников МЧС и ветеринарной службы», — говорится в сообщении правительства Приморского края.

Глава региона Олег Кожемяко распорядился предоставить специалистам МЧС и ветеринарной службы гостиницы. Их также обеспечат горячим питанием и топливом для транспортных средств. Санитарную обработку начнут 8 мая.

С начала эпидемии коронавирус выявили у 684 жителей Приморья. 99 человек вылечились, шесть пациентов с коронавирусом погибли.

Власти Приморья решили с 8 мая ограничить въезд в Находку, один из крупнейших городов региона. По информации на 6 мая, только в этом городе выявили 135 случаев коронавируса. COVID-19 заболели 22 сотрудников скорой помощи Находки.