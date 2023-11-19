Общество 19 ноября 2023, 12:57 Находящийся в СИЗО Стрелков решил выдвинуться в президенты России Экс-министр обороны ДНР Стрелков решил создать штаб по выдвижению в президенты Bulkin Sergey/news.ru

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Бывший министр обороны ДНР и экс-офицер ФСБ Игорь Стрелков (Гиркин), находясь в следственном изоляторе, попросил своих сторонников создать штаб для выдвижения его на выборы президента страны 2024 года. Об этом сообщил РБК.

Обращение Стрелкова зачитал сопредседатель «Русского движения за Стрелкова» Олег Нельзин. Статус обвиняемого по уголовному делу не мешает выдвижению в качестве кандидата на пост главы государства.

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Если приговор вынесут до голосования, то экс-министр обороны ДНР не сможет участвовать в выборах. Стрелков заявил, что выборы президента и его участие в них дадут возможность всем патриотам и честным людям объединиться перед лицом «внешней и внутренней угрозы».

Стрелкова арестовали по обвинению в призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Московский городской суд в августе 2023 года признал законным решение о заключении его под стражу.

Адвокат Стрелкова Александр Молохов сообщил, что следователи присвоили делу гриф «секретно» из-за содержания в материалах дела государственной тайны.