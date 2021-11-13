На россиян Виктора Бута и Константин Ярошенко, которые отбывают заключение в США, оказывают сильное давление, но они держатся и не признают вины, хотя испытывают сильные физические страдания. Об этом сообщил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

Он обратил внимание, что в США распространена практика применять давление для того, чтобы те, кто оказался в руках американской системы юстиции, дали признательные показания, сообщило РИА «Новости».

«Но ни Бут, ни Ярошенко на это не пошли, они проявляют мужество. Несмотря на все оказываемое на них давление, они не сдаются, держатся и не признают своей вины», — сказал Лукьянцев.

Дипломат отметил, что на Константина Ярошенко оказывалось сильнейшее физическое давление. При задержании в Либерии ему выбили практически все зубы, из-за этого у него есть серьезные проблемы с пищеварением.

«Физические страдания очень серьезные», — подчеркнул он.

Лукьянцев добавил, что российская сторона продолжает принимать усилия, чтобы добиться освобождения российских граждан.

Константин Ярошенко получил 20 лет за сговор с целью контрабанды наркотиков. Свою вину он не признал. Виктор Бут был осужден в США в 2012 году. Его приговорили к 25 годам лишения свободы за намерение незаконно осуществить торговлю оружием. Помимо этого, его обвинили в поддержке терроризма.