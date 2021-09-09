Находящегося в розыске мужчину задержали в Ноябрьске

Сотрудники Росгвардии задержали в Ноябрьске мужчину, который находился в розыске. Он должен был появиться в колонии в указанный срок по выдвинутому обвинению, но вместо этого исчез. Об этом написало ИА «Север-Пресс» со ссылкой на источник в местном отделении полиции.

Росгвардейцы заметили подозрительного человека в районе домов на улице Советской. Они попросили мужчину предъявить документы. После проверки стражи порядка выяснили, что мужчина осужден за нетрезвое вождение и находится в розыске.

Его передали в отделение полиции для дальнейших разбирательств.