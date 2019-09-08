Находившегося в розыске мужчину задержали на выборах в Тульской области

Мужчину задержали на одном из избирательных участков в Суворовском районе. В остальном же день голосования проходил спокойно, отметил Галкин. Правоохранители не зафиксировали ни одного нарушения.

Глава Мособлизбиркома рассказал о двух жалобах на избирательный процесс Подробнее

Безопасность на избирательных участках в Тульской области обеспечивают более четырех тысяч сотрудников органов внутренних дел. А это больше половины общей численности личного состава.

В облизбирком официально поступили две жалобы по поводу размещения укрупненной формы протокола и мест для наблюдателей. Проблемы были устранены, рассказал председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов.

«Серьезных нарушений выявлено не было, выборы проходят без замечаний», — отметил он.

Единый день голосования проходит в России 8 сентября. Всего в Тульской области развернули 19 избирательных кампаний, в том числе и выборы в Тульскую областную думу.