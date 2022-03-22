Находившегося в розыске мужчину поймали на краже шоколадок в Петербурге

В Приморском районе Санкт-Петербурга полицейские задержали мужчину, который вынес из магазина несколько шоколадок и кофе, не заплатив за товар. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

В ходе расследования выяснилось, что злоумышленника некоторое время разыскивали правоохранительные органы Вологодской области. Мужчина из Архангельской области был осужден условно, однако скрывался от полиции.

Ранее его привлекали к ответственности за грабеж и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. На этот раз он вынес из магазина товаров на сумму 7,4 тысячи рублей. Проводится расследование.