Общество 10 марта 2023, 18:06 «Находился в удовлетворительном состоянии». Главврач больницы рассказал о мужчине, толкнувшем подростка в метро Главврач ПБК № 1 Костюк: толкнувший подростка в метро мужчина получал правильное лечение РИА «Новости»

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Мужчина, который толкнул подростка под поезд в столичном метрополитене, получал все необходимое лечение, заявил главврач ПКБ имени Алексеева Георгий Костюк. По его словам, пациента выписали в плановом порядке, поэтому присутствие родственником при это не было необходимым.

Костюк заявил, что больница оказывает содействие правоохранительным органам. По словам главврача, пациента не принуждали к терапии — он сделал это сам, а медики оказали ему лечение, положенное при его диагнозе.

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Усилия врачей дали результат, и мужчину больничным транспортом направили в дневной стационар. Там он прошел все необходимые процедуры, и его выписали — причем присутствие родственников при это необязательно.

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«Пациент, покидая дневной стационар, находился в удовлетворительном состоянии и не проявлял никаких внешних признаков агрессии, что отражено в медицинской документации», — отметил Костюк.

Днем 9 марта мужчина на станции метро «Киевская» толкнул 15-летнего подростка под поезд. В СК сообщили, что задержанный признал вину.