Нагрузка на ковидные стационары Петербурга стала предельной

На этой неделе в петербургские больницы положили 5785 человек с COVID-19. Это максимум за все время пандемии. Медучреждения работают в режиме предельной нагрузки. Об этом заявил председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец.

«По сравнению с предыдущей неделей рост составил 6,1%. Нагрузка на стационарную службу предельна и беспрецедентна», — приводит Regnum слова Лисовца.

Чиновник отметил, что в городе начали открывать прививочные пункты в рамках масштабной вакцинации. Лисовец подчеркнул, что до конца года закупят новые морозильные камеры для открытия 56 пунктов вакцинации на базе районных поликлиник.

Северная столица находится на втором месте среди всех регионов России по числу ежесуточно выявляемых случаев COVID-19. За все время пандемии медики Санкт-Петербурга зафиксировали 174 486 случаев заражения коронавирусом. Это также второй показатель после Москвы, где находится эпицентр разгула инфекции. От болезни умерли 6324 человека.

Власти города из-за ухудшения эпидемической ситуации ввели жесткие ограничения. Одно из них — запрет на работу общепита в течение нескольких дней на новогодних праздниках.