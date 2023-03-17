Общество 17 марта 2023, 15:24 Награжденные знаком «Житель осажденного Сталинграда» получат дополнительные льготы Мишустин: обладателей знака «Житель осажденного Сталинграда» приравняют к ветеранам ВОВ РИА «Новости»

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Правительство России приравняло обладателей знака отличия «Житель осажденного Сталинграда» к категории ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом на заседании кабмина сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, его слова привел ТАСС.

«Правительство уже подготовило поправки, в соответствии с которыми по поручению президента обладателей знака „Житель осажденного Сталинграда“ приравняли к ветеранам Великой Отечественной войны», — сказал он.

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Мишустин объяснил, что эта мера необходима для выплаты соответствующих льгот этой категории граждан.

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«В числе социальных гарантий включена возможность улучшения жилищных условий за счет государственного бюджета, ежемесячные денежные выплаты, право получения двух пенсий», — добавил глава правительства.

Также премьер-министр подчеркнул, что эти люди заслуживают глубокого уважения, так как выстояли в Великой Отечественной войне, ставшей самой кровопролитной и жестокой в мировой истории.