Общество 31 мая 2023, 15:46 Награжденные орденом «Родительская слава» семьи встретятся с Путиным Президент Путин встретится 1 июня с семьями, награжденные орденом «Родительская слава» Сайт мэра и правительства Москвы

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В Международный день защиты детей, 1 Июня президент Владимир Путин встретится с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», сообщила пресс-служба Кремля. Там добавили, что глава государства проведет встречу в режиме видеосвязи.

Побеседовать с президентом смогут многодетные семьи из разных регионов страны.

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В Кремле напомнили, что ордена «Родительская слава» вручают россиян, воспитывающих семь и более детей, заботящихся об их здоровье, образовании, «физическом, духовном и нравственном развитии».

В августе прошлого года в России учредили звание «Мать-героиня». Указ подписал Владимир Путин. Награду вручают россиянкам, которые родили и воспитали 10 и более детей. Кроме ордена или грамоты, женщинам будут вручать миллион рублей. Награду ввели ради защиты детства и материнства в стране.

В министерстве труда и социальной защиты РФ сообщили, что к 2030 году в стране снизится число женщин репродуктивного возраста. По мнению независимого демографа Алексея Ракши, простимулировать рождаемость способны единоразовые выплаты крупных сумм.