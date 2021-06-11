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    11 июня 2021, 21:33

    Награждение победителей конкурса «Герои пера» состоится 23 июня

    Артур Блянихов

    23 июня пройдет церемония награждения призеров российского конкурса «Герои пера». Об этом сообщила «Политика сегодня».

    АНО Центр социальных проектов «Быть человеком» выступил в качестве организатора конкурса. Он представлен в трех номинациях — «Социальное партнерство», «На линии добра» и «ТВ-герой». В первой категории соревнуются СМИ, которые организовали лучший социальный проект, во второй — сайты и информагентства, а в третьей — телеканалы. Всего было получено около 800 заявок, что является рекордом за все время существования конкурса.