Награждение победителей конкурса «Герои пера» состоится 23 июня

23 июня пройдет церемония награждения призеров российского конкурса «Герои пера». Об этом сообщила «Политика сегодня».

АНО Центр социальных проектов «Быть человеком» выступил в качестве организатора конкурса. Он представлен в трех номинациях — «Социальное партнерство», «На линии добра» и «ТВ-герой». В первой категории соревнуются СМИ, которые организовали лучший социальный проект, во второй — сайты и информагентства, а в третьей — телеканалы. Всего было получено около 800 заявок, что является рекордом за все время существования конкурса.