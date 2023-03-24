Общество 24 марта 2023, 17:10 Награждение победителей и лауреатов Всероссийского конкурса журналистов прошло в Союзе женщин России

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Союз женщин России наградил победителей и лауреатов Всероссийского конкурса журналистов «Имя ей — женщина!» — 2022. Корреспондент «ВМ» Денис Власенко стал одним из победителей, передала «Вечерняя Москва».

Публикация Власенко «Человек — главная ценность любого государства» была признана лучшей в специальной номинации конкурса.

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Работы оценивались по семи номинациям: «Женщина и ее дело», «Много — не мало», «Хозяйки села», «Нет предела совершенству», «Всегда в форме», «Преодоление», «В будни и праздники». В мероприятии поучаствовали журналисты из 75 российских регионов.

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