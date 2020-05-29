Награду предложили учредить для медиков из ЯНАО

Каждый день медики совершают подвиг, работая в самых сложных условиях, заявил чиновник.

«Можно ли измерить героизм? Наверное, нет. И уж точно не в денежном эквиваленте. А вот если бы учредить награду, способную отметить достойных, закрепить высокий моральный дух нынешних и будущих наших коллег?» — поинтересовался Гордиенко.

Он уверен, что медики победят коронавирус. Однако в будущем людей будут ждать новые вызовы и трудности.

Предложение главврача поддержали коллеги из других городов. В частности, идею положительно оценила главврач городской больницы Нового Уренгоя, депутат местной думы Ирина Груздева.

«Сейчас медики всего Ямала работают в тяжелейших условиях, которые можно сравнить разве что только с полем боя. На протяжении двух месяцев без выходных. Это и физический труд, и эмоционально сложно», — отметила она.

Груздева напомнила, что в Китае медики превратились в национальных героев.