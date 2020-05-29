    29 мая 2020, 14:16

    Награду предложили учредить для медиков из ЯНАО

    Алена Макаренко

    Специальную награду предложили учредить для медиков из ЯНАО, которые лечат пациентов с коронавирусом. С такой инициативой обратился главврач станции скорой помощи Ноябрьска, депутат гордумы Виктор Гордиенко, сообщило агентство Ura.ru.
    Награду предложили учредить для медиков из ЯНАО

    Каждый день медики совершают подвиг, работая в самых сложных условиях, заявил чиновник.

    «Можно ли измерить героизм? Наверное, нет. И уж точно не в денежном эквиваленте. А вот если бы учредить награду, способную отметить достойных, закрепить высокий моральный дух нынешних и будущих наших коллег?» — поинтересовался Гордиенко.

    Он уверен, что медики победят коронавирус. Однако в будущем людей будут ждать новые вызовы и трудности.

    Предложение главврача поддержали коллеги из других городов. В частности, идею положительно оценила главврач городской больницы Нового Уренгоя, депутат местной думы Ирина Груздева.

    «Сейчас медики всего Ямала работают в тяжелейших условиях, которые можно сравнить разве что только с полем боя. На протяжении двух месяцев без выходных. Это и физический труд, и эмоционально сложно», — отметила она.

    Груздева напомнила, что в Китае медики превратились в национальных героев.