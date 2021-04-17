«Наглость потеряла границы»: в Госдуме ответили на претензии НАТО по доступу в Черное море

Беспокойство НАТО о планах России ограничить доступ в Азовское и Черное моря является наглостью, заявил Руслан Бальбек. Он посоветовал Североатлантическому альянсу принять тот факт, что в Азов натовские корабли никто не пустит, поэтому им придется заходить в другие порты.

«Наглость этих господ потеряла разумные границы: то Крым им отдай, то пролив освободи. Завтра, может, разоружение произвести, чтоб генсека НАТО ублажить?» — возмутился Бальбек в комментарии РИА «Новости». Депутат подчеркнул, что НАТО обойдется Азовского моря. «А на чужие проливы нечего рот разевать», — добавил политик. Претензии НАТО относительно возможного ограничения Россией доступа в несколько черноморских зон ранее озвучила официальный представитель альянса Оана Лунгеску. Она назвала планы РФ неоправданным шагом и частью «дестабилизирующего поведения». «Мы призываем Россию гарантировать свободный доступ в порты Украины в Азовском море и обеспечить свободу судоходства», — написала она в своем Twitter. В НАТО считают, что российские власти занимаются «милитаризацией Крыма, Черного и Азовского морей», и это угрожает независимости Украины.