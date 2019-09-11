«Наглость, которая не знает пределов». Сестру Эмина Агаларова «кинули» субарендаторы ТЦ «Vegas Крокус Сити»

Дочь миллиардера Араса Агаларова и сестру певца Эмина Сабину Агаларову обманули субарендаторы в ТЦ «Vegas Крокус Сити». Они сняли помещение для продажи дизайнерской одежды и в какой-то момент перестали платить за аренду. Кроме того, они обвинили бизнесвумен в краже их одежды. О завязавшейся судебной тяжбе женщина и ее адвокат рассказали 360».

Как пояснила юрист адвокатского бюро «Бишенов и Партнеры» Камила Султанова, в мае 2018 года субарендаторы ООО «Концепт-М» арендовали в ТЦ «Vegas Крокус Сити» помещение для продажи одежды и аксессуаров.

«До декабря прошлого года они злостно нарушали сроки платежей, а потом и вовсе перестали выполнять свои финансовые обязательства, — заявила юрист.

По словам Агаларовой, она пыталась с ними договориться: отсрочить выплаты, снизить долг, — но субарендаторы отказались идти на мировую. Бизнесмены заявили ей, что у них нет денег.

«Мы отправляли им письма, что нужно явиться на локацию для переговоров. Они это злостно игнорировали», — сообщила Агаларова.

В итоге самой бизнесвумен пришлось отправить их товары на хранение на склад, который сами неплательщики выбрали. Позже они подали на Сабину Агаларову в суд. Компания хочет возместить убытки по недостаче товаров.

«Но у них недостача, потому что у них не было собственной ревизии», — отметила владелица торговых площадей.

Камила Султанова считает исковое заявление оппонентов слабым. Ведь они в заявлении сами указали, что у них есть задолженность по арендной плате, и заявили, что не будут ее погашать.

«На мой взгляд, это недобросовестное поведение контрагента, поэтому мы вынуждены бороться за защиту собственных прав и взыскивать задолженность в судебном порядке», — заявила Султанова.

Она отметила, что сейчас долг арендаторов составляет более двух миллионов рублей. Первое заседание по этому делу уже прошло. Представители «Концепта-М» в суд не пришли. Следующее слушание состоится 24 сентября.

«Эта наглость, которая не знает пределов. Я не могу прощать такое хамство. Я не позволю запятнать свою репутацию и очернить свое имя», — заявила Сабина Агаларова.