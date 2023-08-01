Общество 01 августа 2023, 21:32 «Наглая и бесстыжая». Пользователи Сети осудили загорающую без одежды туристку в Сочи Видео с загорающей топлес девушкой на пляже Сочи вызвало споры в Сети Pxhere

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Видео с загорающей топлес туристкой на пляже в Сочи вызвало дискуссию среди пользователей Сети. Очевидец опубликовал ролик в группе «ЧП Краснодара и края» во «ВКонтакте».

«Скажите, так нормально загорать на пляже? Как считаете? В Сочи, как всегда, тепло», — написал он.

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На записи видно, как девушка лежит на животе с развязанными лямками купальника. В этот момент, судя по записи, на пляже находится много отдыхающих.

Пост вызвал бурную реакцию среди комментаторов. Часть из них сочла такой внешний вид на пляже недопустимым, назвав девушку «наглой и бесстыжей». Другие юзеры не нашли ничего возмутительного в поведении туристки. Некоторые пользователи Сети написали, что загорающие топлес девушки никому не мешают.

Ранее охранники вывели с пляжа туристку, которая пришла голой позагорать на пляж в Сочи. Нарушительница общественного порядка не хотела уходить с пляжа добровольно.