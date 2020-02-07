Нагиев высказался о некрасивых мужчинах в России

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев прокомментировал заявление кутюрье Жана-Поля Готье о «некрасивости» российских мужчин. По его словам, мужская красота это не внешние данные.

По мнению Нагиева, привлекательным мужчину делают воспитанность, такт, ум и чувство юмора.

«Вот если что-то в этой цепочке отсутствует, то моментально мужчина принимает какие-то уродливые или извращенные формы», — сказал он Nation News.

Нагиев пожелал себе и другим представителям сильного пола думать головой и брать пример с лучших. Надо всегда понимать, что всегда есть к чему стремиться и о чем мечтать. Телеведущий отметил, что не только внешность, но и культура передается генетически. Он привел слова сатирика Михаила Жванецкого о том, что образованные люди живут лучше и дольше.

«Отсутствие культуры, истории в каждой семье и воспитании, наверное, сказывается во внешнем виде людей», — резюмировал актер.

На этой неделе Москву посетил Жан-Поль Готье. В эфире программы «Модный приговор» он заявил, что в России нет красивых манекенщиков. По его мнению, российские мужчины очень «мачистые». Его высказывание вызвало полемику. На эту тему уже высказались историк моды Александр Васильев и актер Алексей Панин.