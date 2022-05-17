«Нагайкой пару раз». Мэр Екатеринбурга предложил нестандартный способ борьбы с вандалами

Власти Екатеринбурга решили приложить все усилия для борьбы с вандалами. Мэр города Алексей Орлов предложил ввести телесные наказания в качестве меры пресечения. Об этом сообщили на сайте URA RU.

Для подобной меры пресечения планируют нанять представителей казачества.

«А что нам мешает тех же казаков привлекать? Есть федеральный закон о казачестве», — сказал Орлов.

По его мнению, казаки могут наносить удары своим оружием — нагайкой. Таким образом представители ведомства смогут проявить себя. Кроме того, казаков планируют привлечь к охране парков.

По мнению Орлова, такие меры не станут большой нагрузкой на бюджет города. К тому же нововведение снизит нагрузку на нынешние правоохранительные органы.

Мэр вынес такое предложение на заседании совета неравнодушных горожан. Реакция местных жителей на слова Орлова пока не разглашается. Также пока неизвестна реакция мэрии города на предложение главы региона.