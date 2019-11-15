«Нафтогаз» оценил предложенную Россией скидку на газ
Исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook написал, что не считает скидкой предложение РФ снизить цену на голубое топливо на 20-25%. Топ-менеджера процитировала «Газета.ru».
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Витренко заметил, что российский газ и так должен быть дешевле европейского на 20-25%, поскольку при прямых поставках «Газпром» не тратится на его транспортировку в европейские страны. По его словам, при учете будущих объемов импорта газа, эта скидка не сможет компенсировать отказ от трех миллиардов долларов, которые, согласно решению Стокгольмского арбитража, обязан выплатить «Газпром».