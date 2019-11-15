«Нафтогаз» оценил предложенную Россией скидку на газ

«Россия готова снизить цену на газ для Украины на 25%». Путин — о «полном контакте» с Зеленским Подробнее

Витренко заметил, что российский газ и так должен быть дешевле европейского на 20-25%, поскольку при прямых поставках «Газпром» не тратится на его транспортировку в европейские страны. По его словам, при учете будущих объемов импорта газа, эта скидка не сможет компенсировать отказ от трех миллиардов долларов, которые, согласно решению Стокгольмского арбитража, обязан выплатить «Газпром».