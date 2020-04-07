«Нафтогаз» готовит новые претензии к «Газпрому» на 17,3 млрд долларов

«Моя команда четко сформулировала и представила на согласование наблюдательному совету „Нафтогаза“ дополнительные „вопросы“ к „Газпрому“ еще на сумму 17,3 миллиарда долларов», — написал топ-менеджер в Facebook.

При этом он прокомментировал слухи о своем возможном уходе из компании. По словам Витренко, у него прекрасные отношения с исполнительным директором по трансформации «Нафтогаза» Отто Ватерландером, якобы по инициативе которого Витренко ищут замену.

«И, собственно, вместе с ним мы два года назад разрабатывали программу трансформации „Нафтогаза“, которую нужно воплотить в жизнь, чем сейчас и занимается Отто», — добавил Витренко.