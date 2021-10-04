НАФИ: россияне тратят на содержание питомцев 54 млрд рублей в месяц

Содержание домашних животных обходится россиянам в 54 миллиарда рублей. Такую сумму хозяева питомцев тратят ежемесячно, сообщил аналитический центр НАФИ.

Согласно результатам исследования, домашние любимцы есть у 49% российских семей. В 2019 году показатель был на 5% ниже, уточнила газета «Известия». Все домохозяйства страны тратят на своих животных порядка 54 миллиардов рублей в месяц. В 2019-м расходы составляли по 36 миллиардов рублей.

«За пандемию увеличились расходы на одежду, аксессуары, игрушки для животных. Это связано в том числе с ростом числа владельцев животных, ведь для нового члена семьи одномоментно закупаются все вещи, чтобы быт животного был максимально комфортным и веселым», — пояснила эксперт НАФИ Мария Карпова.

Больше всего денег тратится на корма, ветеринарные товары и услуги. Покупать корма и пищевые добавки приходилось 75% владельцев домашних животных. На лекарства и приемы ветеринаров тратились 44% хозяев. Причем за время пандемии владельцы питомцев стали реже обращаться за помощью к специалистам. За два года показатель упал с 46% до 38%.