Наезд на журналиста обернулся делом против отчима Кокорина

Отчиму футболиста Александра Кокорина Кириллу Логинову грозит штраф и лишение прав. Против него завели дело по статье «Нарушение ПДД с причинением вреда здоровью» после того, как он в ожидании освобождения пасынка из колонии наехал на ногу одному из журналистов.

Как сообщил корреспондент «360» с пострадавшим журналистом все в порядке, перелома у него нет. Врачи наложили на ступню тугую повязку.

Адвокат Кокорина Юрий Падалко прокомментировал инцидент и журналистский ажиотаж вокруг освобождения своего клиента.

«Просто надо было организоваться (журналистам — прим. ред.). 6 сентября был суд. Намного серьезнее вещи. Сегодня они (Кокорин и Мамаев — прим. ред) просто вышли. Насколько все было организованно с вашей стороны? Все стояли за линией. Никто никого не давил. Вы друг другу просто мешаете», — приводит корреспондент «360» слова юриста.

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Позже Падалко добавил, что на самом деле сам момент наезда на журналиста не видел, так как стоял в стороне и отказался давать оценку ситуации.

Во время ожидания выхода на свободу Кокорина, его брата Кирилла и футболиста Павла Мамаева перед колонией черный Gelandewagen наехал на ногу журналисту — пришлось вызывать скорую.

Утром 17 сентября осужденные за драку Кокорин, его брат Кирилл и Мамаев вышли из колонии в Белгородской области на свободу по УДО.

Футболисты смогли покинуть колонию досрочно из-за хорошей характеристики и благодаря поддержке руководства исправительного учреждения.

Кокорин и Мамаев находились в ИК с 4 июля. Суд признал их виновными по статьям «Хулиганство» и «Побои» после драки в центре Москвы в начале октября 2018 года. В потасовке также принимали участие брат Кокорина Кирилл и друг Мамаева — Александр Протасовицкий.

Братьев Кокориных приговорили к одному году и шести месяцам лишения свободы. Мамаев и Протасовицкий получили срок на месяц меньше.