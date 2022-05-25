Надзор за педофилами предложили сделать пожизненным

Административный надзор за вышедшими на свободу педофилам и предложили сделать пожизненным. Законопроект об этом подготовил Общероссийский народный фронт совместно с аппаратом детского омбудсмена.

Сейчас после освобождения из тюрьмы за педофилами следят в течение 8-10 лет. Но такие преступники должны находиться под административным надзором пожизненно. Причем за педофилами нужно наблюдать с помощью высокотехнологичных электронных средств контроля. Также в документе предлагается запретить им выходить в Сеть и ограничить возможность их контакта с детьми. Пока законопроект находится на стадии экспертной проработки.

«Мы хотим сначала аккумулировать все предложения от экспертов, а затем внести доработанный проект в Госдуму. Рассчитываем сделать это к осени 2022 года», — сообщила «Известиям» координатор проекта ОНФ «Защита социальных прав граждан», член Ассоциации юристов России Оксана Старожильцева.

Она уточнила, что еще нет единого мнения о создании реестра педофилов. Как отмечается в пояснительной записке к документу, ужесточение надзора за такими преступниками позволит снизить риск повторных нарушений закона с их стороны.