Надземные переходы на Пулковском шоссе реконструируют к середине ноября
В Московском районе Санкт-Петербурга на Пулковском шоссе реконструируют надземные переходы. Их оснастят всем необходимым для маломобильных граждан. На работы выделили более 35 миллионов рублей. Об этом сообщил сайт «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).
Подрядчика уже выбрали. Им выступит ООО «Контакт». На данный момент фирма занимается документацией. В будущем она реконструирует переходы, расположенные у домов 72 и 105 по Пулковскому шоссе.
Каждый переход должны оснастить подъемными платформами в огражденной шахте. Помимо этого, выполнят внутреннюю и наружную отделку в зоне установки шахт подъемников. Завершить работы планируют 15 ноября нынешнего года.