Надземные переходы на Пулковском шоссе реконструируют к середине ноября

Подрядчика уже выбрали. Им выступит ООО «Контакт». На данный момент фирма занимается документацией. В будущем она реконструирует переходы, расположенные у домов 72 и 105 по Пулковскому шоссе.

Каждый переход должны оснастить подъемными платформами в огражденной шахте. Помимо этого, выполнят внутреннюю и наружную отделку в зоне установки шахт подъемников. Завершить работы планируют 15 ноября нынешнего года.