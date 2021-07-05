Надувные диагностические лаборатории создали в России

Специалисты противочумного института «Микроб» Роспотребнадзора разработали мобильные лаборатории, в которых можно работать с зараженными бактериальными и вирусными инфекциями образцами. Их можно надуть за 40 минут. Об этом сообщила газета «Известия».

Как рассказали эпидемиологи из института, эти лаборатории можно применять для тестирования на коронавирус в отдаленных регионах. За сутки в мобильном исследовательском центре можно будет проводить до 100 ПЦР-тестов и более полутора тысяч других анализов.

«Микроб» представил новую разработку на международной научно-практической конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения», которая прошла в конце июня в Сочи. Надувные лаборатории оснастили собственными генераторами электричества, системами вентиляции, кондиционирования и утилизации отходов.

«Перевозка такой лаборатории не требует согласования с МЧС, и нам не нужен отдельный борт, что значительно упрощает их доставку в необходимый регион. Просто сами сотрудники собираются, упаковывают лабораторию в чемоданы и летят обычным регулярным рейсом», — цитирует издание начальника сектора по ремонту и обслуживанию лабораторного оборудования «Микроба» Александра Перепелицу.