«Надо выбить дурь про 5G»: ученый РАН призвали россиян забыть о «чипировании» и вакцинироваться

Россиянам следует забыть о мифы о «чипировании» и вакцинироваться. Об этом заявил доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

Специалист подчеркнул, что именно прививка является самым эффективным способом борьбы с коронавирусом.

«Только надо дурь выбить про „5G“, про „потепление“, про „чипирование“ и прочие вещи», — добавил он в беседе с РИА «Новости».

Нетесов отметил, что на сегодняшний день в мире есть 12 достаточно эффективных препаратов против коронавируса, теперь нужно производить необходимое число доз вакцин, а людям активнее делать прививки.

Ученый предупредил, что длительная эпидемия и медленная вакцинация способствуют появлению новых штаммов вируса и новых волн заболевания.

«Мы переживать их будем столько, сколько будем так по-вахлацки относиться к эпидемии», — заметил Нетесов.

Специалист добавил, что в ближайшее время путь вакцинации является самым главным, чтобы у вируса не осталось или остались лишь минимальные лазейки для мутаций. Таким образом, судьба эпидемии кардинально зависит от поведения людей, но многие, к сожалению, это до сих пор не поняли.