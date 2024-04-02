Эксклюзив 02 апреля 2024, 11:22 «Надо все рассчитать». Нужен ли в России налог на роскошь Декан Засько: налог на роскошь в РФ не должен распространяться на средний класс Freepik

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Фракция «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым внесет в Госдуму законопроект о введении налога на роскошь. Это важная инициатива, но вряд ли партия сможет ее провести без дополнительной поддержки, рассказал «360» декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета Вадим Засько.

«Я думаю, что в данном случае „Справедливая Россия“ вряд ли сможет это провести, то есть вряд ли это будет принято. Надо двигаться в этом направлении, но все правильно рассчитывать. Шансов мало, но если подключатся Минфин, правительство, „Единая Россия“, то да, шансы есть», — считает он.

По мнению Засько, такой налог, «безусловно, важен и нужен».

«Но все дело именно в определении ставок и тех доходов, с которых надо начинать его брать. Очень важно, чтобы в него не попал средний класс и „предбанник“ среднего класса — те, кто зарабатывает от 100 тысяч. Речь должна идти о действительно очень богатых людях, с зарплатами от миллиона в месяц. Надо с этого начинать», — рассудил декан.

Парламент рассмотрит законопроект уже 2 апреля.