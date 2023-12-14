Общество 14 декабря 2023, 17:35 «Надо верить в великий русский народ». Путин раскрыл залог успеха государства Президент Путин назвал веру в великий русский народ залогом успеха государства Телеканал «360»

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В великий русский народ нужно верить. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на совмещенной с прямой линией итоговой пресс-конференции в Гостином Дворе.

«В этой вере залог успеха в возрождении, в становлении и развитии России», — подчеркнул глава государства.

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Он заявил, что сам себе бы пожелал не быть наивным и излишне доверчивым. Таким образом Путин ответил на вопрос, что бы он посоветовал себе в будущем, оказавшись в 2000 году.

Ранее Владимир Путин раскрыл смысл фразы «быть русским». Он объяснил, что в первую очередь это — нести ответственность за сохранение страны.

Также он добавил, что без русских как этноса не может существовать России и русского мира. Именно в этом заключается истинный патриотизм русского человека, который может чувствовать себя свободным, если свободны его дети и Отечество.

Прямая линия с Путиным прошла 14 декабря и продолжалась четыре часа и четыре минуты. В ходе мероприятия президент ответил на 67 вопросов от жителей и журналистов.