«Надо сохранить напряжение». Политолог объяснил, кому выгодны новые конфликты Армении и Азербайджана

Конфликты между военными на границе Армении и Азербайджана могут продолжиться и дальше. Более того, их даже могут подогревать из-за грядущих парламентских выборов в Армении, заявил «360» научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Очередное столкновение между сторонами произошло минувшей ночью на границе двух стран, недалеко от населенного пункта Юхары Айрым Кельбаджарского района Азербайджана. Там были задержаны шесть военнослужащих Армении.

По версии Баку, они собирались минировать пути снабжения, ведущие к позициям азербайджанской армии на границе. В Ереване это опровергли, заявив, что солдаты проводили инженерные работы на территории воинской части в приграничной зоне Гегаркуникского марза.

По мнению Журавлева, подобные стычки между военнослужащими могут продолжаться, несмотря на то, что высшие власти Армении и Азербайджана придут к каким-то соглашениям. Ситуация продолжает оставаться очень напряженной.

«Сам факт произошедшего говорит именно об этом. Солдаты просто подошли к границе. С той стороны тут же прибежали и задержали», — отметил Журавлев.

Эксперт считает, что такие низовые конфликты не смогут потушить ни Баку, ни Ереван. Они продолжат вспыхивать.

Есть еще один фактор, из-за которого это может происходить и даже подогреваться со стороны определенных политических сил, отметил политолог. Он напомнил, что в Армении должны пройти парламентские выборы. Пока исполняющим обязанности премьера страны является Никол Пашинян, но старая политическая элита настроена против него.

«Это люди карабахской войны. Они воспринимают Пашиняна как предателя», — пояснил он.

Этим силам нужно, чтобы Пашинян проиграл выборы, тогда военная партия получит большинство в парламенте.

«Я боюсь, что эти конфликты будут нагнетаться теми, кому это нужно из-за конкретных политических причин. Не из-за того, что они не любят Армению или Азербайджан. Не потому что они собираются переиграть войну, а потому что им надо сохранить градус напряжения перед выборами», — добавил Журавлев.

Политолог напомнил, что после прихода к власти Пашиняна Армения вкладывала деньги не в оборону и армию, а в свое развитие. Упор делался на повышении уровня жизни. И все это время не происходило крупных конфликтов. А когда произошел кризис, его противники поняли, что им нужен не Пашинян, а генерал.

Ранее в Ереване началась бессрочная акция протеста противников исполняющего обязанности премьера Армении. Собравшиеся называют его предателем и выступают против плана демаркации границ с Азербайджаном.