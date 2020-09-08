«Надо с чистой совестью пройти этот тяжелый путь». Кокорин — о приговоре Ефремову
Футболист Александр Кокорин обсудил с сайтом телеканала «Звезда» сообщение о том, что актера Михаила Ефремова осудили на восемь лет колонии за смертельную аварию.
«Я где-то уже говорил, что надо просто с чистой совестью пройти этот тяжелый путь», — напомнил спортсмен, который сам ранее отсидел некоторое время в колонии за драку в Москве.
Уточняется, что смертельная авария с участием Ефремова произошла в июне в центре Москвы. Пьяный артист на своем внедорожнике врезался в фургон, водитель которого скончался от полученных травм.