«Я где-то уже говорил, что надо просто с чистой совестью пройти этот тяжелый путь», — напомнил спортсмен, который сам ранее отсидел некоторое время в колонии за драку в Москве.

Уточняется, что смертельная авария с участием Ефремова произошла в июне в центре Москвы. Пьяный артист на своем внедорожнике врезался в фургон, водитель которого скончался от полученных травм.