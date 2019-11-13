«Надо работать»: в Кремле отвергли возможность сделать 31 декабря выходным
«Собственно, в этом году было принято такое решение — день рабочий. Соответственно, надо работать в этот день. И об этом было объявлено заблаговременно», — приводит RT слова Пескова. Минтруд заранее наметил график выходных дней. Глава президентской пресс-службы также отметил, что продолжительность зимних каникул в Росии может меняться. Предстоящий зимний отдых будет короче, чем в предыдущие годы. Всего восемь дней — с 1 по 8 января.
Роструд напомнил о двойной оплате за работу в праздникиПодробнее
Ранее в Роструде напомнили, что россиянам, которые выходят трудиться в праздничные дни, должны оплачивать работу о двойному тарифу или предоставлять дополнительный выходной.
Привлечь сотрудника к работе в выходные и праздники по закону можно только с его письменного согласия. При этом работодатель должен издать соответствующий приказ. Если работник решил вместо денег взять выходной, то вне зависимости от количества отработанных в праздник часов это должен быть полный день.