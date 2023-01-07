Эксклюзив 07 января 2023, 00:27 «Надо научиться выключать эмоции». Корреспондент RT — об объективности Корреспондент RT Придыбайло рассказал о необходимости отключать эмоции Телеканал «360»

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Объективности как таковой не существует, есть отношение человека к той или иной ситуации, и то, насколько прагматично и с холодной головой он подходит к ней. Так считает корреспондент RТ Константин Придыбайло. Об этом он рассказал в интервью журналисту «360» Екатерине Малашенко.

Придыбайло отметил, что эмоции — «это классная вещь». Если бы их не было, то не существовало бы картин, музыки, фильмов, искусства в целом.

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«Мы живем в мире эмоций, в мире постправды еще модно говорить. Это с одной стороны хорошо, а [с другой стороны] плохо. Надо научиться выключать немного эмоции — тогда мир станет чуть более объективным», — считает корреспондент.

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Придыбайло также рассказал о своем спокойном отношении к критике, отметив, что сам любит поспорить. По словам корреспондента, его телефоны есть в открытом доступе: на украинском сайте «Миротворец», и просто в интернете. Иногда Придыбайло звонят и если у него есть время, то он может поговорить со звонящими.

Как рассказал корреспондент, однажды ему позвонила женщина из Ирландии, с которой он проговорил 40 минут. На его вопросы о том, не жалко ли ей денег на звонок, его собеседница ответила отрицательно. В итоге, женщина даже поблагодарила Придыбайло.

«Я считаю, что критиковать абсолютно правильно, когда ты в этом разбираешься <…>, и поэтому я стараюсь не критиковать то, в чем я не разбираюсь», — подытожил корреспондент.