Эксклюзив 03 мая 2023, 13:36 «Надо найти поставщика». Россиян призвали проверять данные о турпутевках в маркетплейсах Глава «Арт-Тур» Арутюнов: при покупке туров в маркетплейсах нужно искать поставщика услуг Freepik

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В маркетплейсах появились фейковые приложения по продаже путевок. Покупая там билеты, россияне остаются и без денег, и без оплаченного отдыха. Гендиректор компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов рассказал «360», что такие приложения скачивать не стоит, а при покупке путевки необходимо искать поставщика конкретных услуг.

Арутюнов отметил, что открывать подобные приложения стоит только с устройств, на которых установлен антивирус. Но начинать следует не с этого.

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«Надо не искать приложения, надо искать, прежде всего, поставщика услуг. За любым приложением стоит поставщик — это либо туроператор, либо отельная цепочка, либо отель, либо принимающая туристическая компания. Надо найти поставщика, надо прогуглить, что называется, его репутацию, либо это могут быть знакомые, отзывы на проверенных сайтах, где люди оставляют реальные отзывы, а не покупают их», — посоветовал гендиректор компании.

По словам собеседника «360», у проверенных поставщиков есть свои официальные приложения, о чем есть информация на их сайтах.

О появлении фейковых туров на площадках маркетплейсов сообщили «Известия». Жительница Москвы едва не лишилась 100 тысяч рублей, увидев путевку в скачанном через маркетплейс App Store приложении одного из туроператоров. Она не стала покупать тур, заметив некорректную работу сервиса.

В России подорожали авиабилеты на внутренние рейсы. Их стоимость выросла на 5-10%.