«Надо делать шоу». Российский легкоатлет рассказал, как привлечь желающих в массовый спорт

В России дали старт развитию массового и любительского спорта. Чемпион РФ по легкой атлетике и спортивный блогер Алексей Столяров рассказал в интервью «360» на полях Петербургского международного экономического форума, как повысить к нему интерес — в том числе и благодаря блогам.

Новая мода

Огромную мотивацию человеку, заметил Столяров, дают Олимпийские игры. И именно олимпийское движение способно вовлечь людей в спорт.

«Мы болеем за своих спортсменов всей страной — как за себя. Мне очень повезло, что я родился в этой стране, такого нет на Западе. <…> Массовый и любительский спорт очень развивается», — отметил спортсмен.

Столяров привел в пример забег SPIEF RUN, участие в котором приняла глава офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» и дочь министра обороны РФ Ксения Шойгу.

«Бежит 1800 бизнесменов — с утра в четверг. Хотя потом им весь день быть на форуме на ногах. И это огромный успех», — подчеркнул чемпион, заметив, что мода на массовый спорт только появилась.

Расцветать будет, добавил он, и профессиональный спорт.

Спорт — это шоу

Столяров заметил, что в России не развит спортивный менеджмент. Самих спортсменов необходимо образовывать — объяснять важность соцсетей.

«На Западе из любой истории могут делать бренд. Взять в пример „Ход королевы“ (мини-сериал об истории шахматного вундеркинда-сироты Бет Хармон — прим. ред.). Почему из фильма с Хабенским „Чемпион“ нельзя было сделать большой сериал?» — задался вопросом спортсмен.

Мотивировать людей, подчеркнул он, можно как раз через призму подобных фильмов — «Движение вверх», «Легенда № 17» и других.

Даже я захотел пойти тренироваться. <…> Из спорта надо делать шоу. Я видел, как у «Ювентуса» представляют игроков на матче — они это шоу обеспечивают. И без этого нет атмосферы Алексей Столяров чемпион России по легкой атлетике, спортивный блогер.

«У нас есть классное качество объединяться и иди вперед. Есть замечательные спортсмены, тренеры. <…> Все будет здорово в скором времени», — выразил надежду Столяров.

Блоги спортсменов

Блокировка Instagram* в России, признался спортсмен, хоть и несколько усложнила работу, но полностью ее не прекратила.

«У меня было простое правило не хранить все яйца в одной корзине. И после блокировки Instagram*, отключения монетизации на YоuТubе суммы уменьшились, но интеграция много. У брендов есть возможность рекламы на YouTube, мы много снимаем и работаем. Если говорить о блогерстве в целом, то, возможно, потери есть, но <…> надо адаптироваться под все площадки», — рекомендовал Столяров.

YouTube, Instagram*, TikTok… Здесь произошел естественный отбор. Для тех, кто делает сильный контент, это своего рода праздник. Новый мир — новые возможности Алексей Столяров.

Российский чемпион заметил, что не все спортсмены хотят и могут заниматься ведением профильных блогов. По мнению Столярова, такая позиция несколько недальновидна.

«Все спортсмены говорили: мол, вот у нас медали, мы молодцы. А говорю: „Вот вы постареете, о вас вспоминают раз в четыре года!“ <…> Моя практика показывает, что те у кого есть цель и желание, могут стать спортсменом», — сказал он, призвав желающих мотивировать себя и других.

*Instagram — социальная сеть, принадлежащая компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.