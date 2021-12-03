«Надо быть корректнее». Пресняков-старший поддержал идею футбольных фанатов устроить акцию для болельщиков ЦСКА

В России хотят устроить акцию в поддержку движения болельщиков и выступить против якобы произвола правоохранителей во время и после матчей. Российский композитор и заслуженный артист РФ Владимир Пресняков-старший в беседе с «360» положительно отнесся к такой инициативе.

В ходе игры ЦСКА — «Зенит», которая состоялась в прошлые выходные, фанаты армейцев устроили пиротехническое шоу. Правоохранители решили разобрать с его организаторами — трибуны оцепили, а потом начались задержания. Порядок, подчеркнул Пресняков, быть должен, но перегибать палку тоже не стоит.

«Держать ни в чем не виноватых людей по три часа, загружать в автозаки никак нельзя. Исходя из этого, я в большей степени на стороне болельщиков. Плюс ко всему мне нравится, когда между болельщиками нет вражды. <…> Я это приветствую», — сказал композитор.

Пресняков заметил, что распознавать и предупреждать следует ситуации, отличные от произошедшей на игре ЦСКА и «Зенита». Например, если кто-то нарушает порядок, лезет в драку, сквернословит или пьян. В России, по его словам, отношение к болельщикам несколько иное, чем на Западе. Возможно, предстоящая акция каким-либо образом его изменит.

На Западе попробовали бы болельщиков обидеть. Они просто не пошли бы на стадион — и все. И команды бы не было. Так же, как и на артиста если вдруг перестанут ходить. Каково это будет? Владимир Пресняков-старший композитор.

«Я бы был вместе с болельщиками. Я только против безобразий. Ни в какой степени, даже будучи молодым, не стал бы махать кулаками и оскорблять. <…> Футболисты сейчас и так играют практически в тишине. В другое время, может быть, на это бы не пошли», — пояснил свою позицию Пресняков.

Он добавил, что в целом ничего страшного при уходе болельщиков на определенной минуте не произойдет. Возможно, выводы сделают не только правоохранители, но и сами команды.

«С болельщиками надо быть как-то корректнее. И сам клуб должен уважать своих болельщиков и понимать, что он для них играет», — сказал композитор.

В качестве примера он напомнил про традицию фанатов «Спартака», которые раньше вставали спиной к полю или вывешивали баннеры с изображением Николая Старостина (один из первых руководителей спортивного общества «Спартак» — прим. ред.). При плохой игре болельщики показывали фразу «Он все видит».

Принять участие в акции в поддержку болельщиков собрались любители футбола со всей России. Они намерены покидать матчи на определенной минуте и таким образом потребовать к себе иного отношения.