Надгробия нашли на фасаде техникума в Симферополе. Фото

Техникум железнодорожного транспорта и промышленности в Симферополе начали ремонтировать. Во время выполнения работ выяснилось, что стены здания сделали из надгробных плит.

Фотографии стен с надгробиями появились в Facebook группы «Старый Симферополь. Краеведение». Авторы снимков рассказали, что рабочие ремонтируют фасад колледжа на Караимской улице.

«Видно, что при строительстве использовались надгробные плиты. Спешите увидеть, пока не скрылись под новым слоем штукатурки или пенопласта», — написала автор фотографий Елена Осадчая.

Источник фото: facebook.com/Старый Симферополь. Краеведение

В комментариях под постом пользователи отметили, что здание построили на месте бывшего кладбища. Некоторые подчеркнули, что раньше подобное явление было обычным делом. При этом многие возразили, что надгробия нельзя использовать в качестве материалов для строительства.

«Можно понять заброшенность, отсутствие денег… но на камнях написаны имена, пожелания, молитвы и прочее. Например, слова: „здесь покоится“ и прочее <…> Может быть еще ситуация, что кто-то гуляя по интернету найдет своего дальнего родственника на фасаде здания», — предположил один из пользователей.

Здание на Караимской улице — второй корпус Симферопольского техникума железнодорожного транспорта и промышленности. Как пишет сайт kp.ru со ссылкой на госзакупки, ремонт начали делать 4 мая 2020 года. На работы Крым выделил более трех миллионов рублей. Власти или руководство техникума пока не прокомментировали фотографии.