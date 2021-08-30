Надежду на поиск правды выразили в МИД России в случае иска к Украине

Российские власти надеются на поиск правды со стороны Европейского суда по правам человека (ЕСПС) при рассмотрении иска к Украине. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

«Как вы знаете, на Руси всегда верили в две вещи — это правда и справедливость. Поэтому и в данном случае мы также рассчитываем и надеемся на демонстрацию поиска правды и справедливости со стороны главного европейского международного судебного органа, коим является ЕСПЧ», — приводит агентство слова дипломата.

Лукьянцев отметил, что разбирательства в ЕСПЧ по вопросу этого иска будет долгим.

Россия подала в ЕСПЧ жалобу против Украины в конце июля. В документе содержится обвинение в нарушении Европейской конвенции о правах человека. Российская сторона перечислила в иске несколько претензий, в числе которых причастность украинских властей к гибели мирного населения, незаконному лишению свободы и жестокому обращению с людьми на Майдане, в Одессе и Донбассе и другие.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал эту жалобу моментом истины для ЕСПЧ, который должен признать факт преступлений со стороны руководства Украины.