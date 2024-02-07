07 февраля 2024, 10:51
Надеждин попросил перенести рассмотрение его регистрации на выборы
Надеждин просил ЦИК перенести рассмотрение его регистрации на выборы президента
Политик Борис Надеждин попросил главу ЦИК Эллу Памфилову отложить рассмотрение регистрации его кандидатуры на выборы президента России до 10 февраля. Как сообщило РИА «Новости», это необходимо для изучения всех претензий к подписям и подготовки возражения.
«Сегодня направил в ЦИК письмо с просьбой перенести рассмотрение регистрации моей кандидатуры на 10 февраля», — заявил Надеждин.
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Ранее в подписях в поддержку выдвижения политика обнаружили 15,348% брака. Однако Надеждин готов «спасти каждую подпись». В своем Telegram-канале он подробно рассказал, какие претензии есть у Избиркома и что с этим будут делать.
Центральная избирательная комиссия 31 января завершила прием подписей, которые претенденты от непарламентских партий и самовыдвиженцы должны были представить для регистрации. В подписных листах кандидатов в президенты России Сергея Малинковича и Бориса Надеждина нашли «мертвые души». Возник вопрос в чистоплотности этических норм, которые используют сборщики.
Ранее сайт подмосковного депутата Надеждина взломали. Вместо российских городов, в котором команда кандидата собирает подписи в рамках предвыборной кампании, появились надписи «Украина».
Элла Памфилова
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Выборы президента — 2024
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