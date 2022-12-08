08 декабря 2022, 14:33
Надевать кандалы на женщин и детей запретили в России
МВД запретило надевать кандалы на женщин, детей и обвиняемых по экономическим делам
Правоохранительные органы не будут применять наручники в отношении детей, женщин и лиц, подозреваемых или обвиняемых в экономических преступлениях. Об это сообщила пресс-служба МВД.
«Использование специальных средств „Ажур“ в отношении женщин, несовершеннолетних и обвиняемых в экономических преступлениях запрещено», — сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
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Ранее ведомственные нормативные акты предусматривали избирательный подход к применению наручников, в зависимости от степени опасности конвоируемых лиц.
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На прошедшем в среду заседании Совета по правам человека президент Владимир Путин заявил, что обвиняемых по экономическим и ненасильственным статьям не нужно обязательно заковывать в кандалы при перевозке в суд.
Глава государства подверг критике длительные заключения подозреваемых в СИЗО до начала судебных заседаний. Он заявил, что содержание в следственном изоляторе до пяти лет до начала суда является нарушением прав человека.
МВД РФ
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