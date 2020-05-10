Надел маску и защитил семью. Врач из Ивантеевки рассказал, как поборол COVID-19

Врач из Ивантеевки Павел Громолюк рассказал, как ему удалось не просто победить COVID-19, но и защитить от него всю семью. Секрет прост — медицинская маска.

Заведующий патологоанатомическим отделением центральной больницы в Ивантеевке Павел Громолюк заболел 2 апреля. Он рассказал, что в тот день почувствовал легкое недомогание, градусник показывал 37,2. Сначала они с женой лечили его от ОРВИ, но, на всякий случай, он сразу надел маску.

«С первого же момента я надел медицинскую маску, чтобы избежать заражения моих близких, родных, которые проживали со мной. Были шуточки и со стороны супруги: „Мол, прекращай всю эту ерунду“. На работе тоже», — рассказал Громолюк «360».

Его жена, врач-пульмонолог Королевской городской больницы Екатерина Громолюк, рассказала, что, кроме масок, они соблюдали и другие меры предосторожности. Павел жил в отдельной комнате, еду ему оставляли. Дети и жена с ним старались не контактировать, все чаще мыли руки и делали влажную уборку.

Благодаря тому, что с первых моментов я надел медицинскую маску, это не позволило заразить моих близких. Сейчас, даже переболев коронавирусной инфекцией, я ежедневно надеваю медицинскую маску. Выхожу из дома только в ней Павел Громолюк.

Сейчас Громолюк уже вылечился от COVID-19 и вернулся домой и на работу. По словам врача, несмотря на его относительно молодой возраст и здоровую форму, болезнь протекала нелегко.

В Москве и Подмосковье с 12 мая ношение масок и перчаток станет обязательным. Это нужно, чтобы сдержать распространение коронавируса. По информации на 10 мая, в России выявили уже больше 209 тысяч случаев.