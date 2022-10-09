«Надеюсь, вы уважаете меня». Испанский футболист Касильяс признался, что он гей | 360°

Общество 09 октября 2022, 16:37 Поделиться Telegram

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Viber «Надеюсь, вы уважаете меня». Испанский футболист Касильяс признался, что он гей Испанский футбольный вратарь Касильяс совершил каминг-аут РИА «Новости»

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Испанский футболист, бывший капитан национальной сборной Испании Икер Касильяс признался в своей нетрадиционной ориентации. Он опубликовал короткий пост в Twitter.

«Надеюсь, вы уважаете меня. Я гей», — написал известный вратарь.

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Он был в браке с телеведущей Сарой Карбонеро, но в прошлом году они развелись.

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Касильяс — чемпион мира, двукратный чемпион Европы, пять раз удостаивался звания «Лучший вратарь мира» по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. Играя в мадридском «Реале», спортсмен пять раз одержал победу на чемпионате Испании, дважды завоевал Кубок страны, четыре раза — Суперкубок. В составе команды «Порту» дважды выигрывал чемпионат Португалии, также на его счету победы на Кубке Португалии и Суперкубке Португалии.

В период с 1999 по 2015 год Икер Касильяс провел за «Реал» 725 матчей. Президент клуба Флорентино Перес охарактеризовал его как одного из «величайших аферистов» в истории команды и назвал его участие в «Реале» «большой неудачей». О содержании записи разговора, сделанного еще в 2006 году, рассказал RT.

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