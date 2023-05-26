Общество 26 мая 2023, 02:56 «Надеюсь вы меня простите». Участвующий в СВО учитель трогательно поздравил своих выпускников Военный из зоны СВО поздравил выпускников школы в Йошкар-Оле с последним звонком РИА «Новости»

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Один из российских военнослужащих записал перед выпускным пожелания для своих учеников, которые в этом году заканчивают девятый класс. Поздравление классного руководителя, который сейчас находится в зоне спецоперации, опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Перед тем, как уйти на фронт он работал учителем в одной из школ Йошкар-Олы. В своем видеообращении педагог признался, что очень привязался к своим ученикам и сильно их любит.

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«Сегодня у вас очередной этап вашей жизни. И хочется пожелать: пусть все ваши планы и мечты будут сбываться. Хочется вам сказать мой девиз, который был всегда по жизни. „Если быть, то нужно быть лучшим“. Пусть этот девиз идет с вами теперь всю жизнь!» — сказал боец.

Он также извинился за то, что не смог доучить ребят до самого выпускного и выразил надежду, что они его за это простят.

«Поздравляю вас с вашим и нашим „последним звонком!“, — сказал военнослужащий.

Ранее выпускников с окончанием школы поздравил актер Федор Федотов. Он пожелал ребятам запомнить ощущения прощания со школой.